Presseschau vom Wochenende 13 (30./31. März)

STADLER RAIL: Stadler-Chef Peter Spuler sieht noch weiteres Wachstumspotenzial für den Zughersteller. "In Europa, Grossbritannien und den USA sind wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt", sagte der Unternehmer und ehemalige SVP-Nationalrat in einem Interview mit der "Sonntagszeitung". Mit dem Stadler-Börsengang bereite er das Unternehmen und seine private Beteiligungsgesellschaft PSC-Holding auf einen möglichen neuen Wachstumssprung vor. Zudem müsse man genügend Kapital bereitstellen, um in neue Technologien investieren zu können. Für das laufende Jahr rechnet er mit einem "gewaltigen Wachstumssprung" auf 4 Milliarden Franken Umsatz von 2 Milliarden im vergangenen Jahr. (SOZ, S. 39, siehe auch separate Meldung)

GENERALVERSAMMLUNGEN: Die Diskussion über Vorabinformation des Verwaltungsrates durch die unabhängigen Stimmrechtsvertreter betrifft offenbar mehr Unternehmen als bisher bekannt. Bei vielen Unternehmen sei eine Trendmeldung über die Abstimmungsergebnisse wenige Tage vor einer Generalversammlung üblich, schreibt die Sonntagszeitung unter Berufung auf Stimmrechtsvertreter und Aktienrechtler. "Soweit ich weiss, machen das fast alle grossen Unternehmen", wird eine "gut informierte Quelle" in dem Artikel zitiert. "Es gibt keine Rechtfertigung, dass der unabhängige Stimmrechtsvertreter dem Verwaltungsrat Informationen über das Abstimmungsverhalten von Aktionären übergibt", wird Aktienrechtsprofessor Peter Kunz zitiert. Der Anschein der Abhängigkeit müsse in jedem Fall vermieden werden. Auch aus der Politik gebe es Kritik. "Die Vorkommnisse sind natürlich Haarsträubend. Das darf nicht vorkommen", wird FDP-Ständerat Philipp Müller zitiert. (SOZ, S. 44, siehe auch separate Meldung)

CS-GEHÄLTER: Auch an der diesjährigen Generalversammlung der Credit Suisse könnten die Pensionskassen und der Ausgleichsfonds der AHV gegen den Vergütungsbericht stimmen. Dies lege eine Auswertung des Stimmverhaltens an den letztjährigen Generalversammlungen nahe, schreibt die "Schweiz am Wochenende. Von den 20 grössten Pensionskassen inklusive dem Ausgleichfonds der AHV hätten 16 ihr Stimmverhalten veröffentlicht und davon wiederum 12 den Vergütungsbericht der Grossbank abgelehnt. Laut Ethos- Direktor Vincent Kaufmann will die Anlagestiftung in der kommenden Woche ihre Empfehlungen abgeben. Patrik Uelfeti, stellvertretender Leiter der Vermögensverwaltung bei der Pensionskasse des Bundes Publica, sagte: "Wir lehnen an den Generalversammlungen grundsätzlich alle Vergütungen ab, die über 10 Millionen liegen. (SaW, S. 13)

RAHMENABKOMMEN: Das institutionelle Rahmenabkommen mit der EU würden laut einer Meldung der "NZZ am Sonntag" derzeit rund 60 Prozent der Schweizer befürworten. Die Zeitung beruft sich dabei auf eine erste repräsentative Umfrage. Demnach würden in einer Abstimmung 17 Prozent bestimmt Ja und 43 Prozent eher Ja sagen. Auf der anderen Seite würden rund 15 Prozent aller Befragten den EU-Rahmenvertrag bestimmt ablehnen; 20 Prozent würden mit eher Nein stimmen. Fünf Prozent beantworteten die entsprechende Frage nicht. "Das Ergebnis hat mich überrascht, sagte Urs Bieri, Co-Leiter von GfS Bern zu der Zeitung. Er führte die Umfrage im Auftrag des Verbands der forschenden pharmazeutischen Firmen, Interpharma, durch. Die Mehrheit der Befragten möchte am liebsten gar nichts am bestehenden System der bilateralen Verträge ändern, führte Bieri weiter aus. Dass 60 Prozent dennoch dem Rahmenvertrag zustimmten, hänge mit der Befürchtung zusammen, dass der Zugang zum europäischen Markt für Schweizer Unternehmen sonst erschwert werden könnte. (NZZaS, S.9)

BANKAUTOMATEN: Kriminelle sprengen laut der "SonntagsZeitung" reihenweise Raiffeisen-Bancomaten in die Luft. Die Zeitung beruft sich dabei auf Polizeiberichte. In den vergangenen Monaten habe es bereits neun solcher Fälle gegeben. Früher sei es generell nur zu vereinzelten Attacken auf Geldautomaten gekommen. Nun schlügen die Täter meist in Grenzregionen zu - allen voran im Tessin und im Grossraum Genf. In der Finanzbranche werde über die Hintergründe der Sprengserie bei Raiffeisen gerätselt. Eine Erklärung sei, dass die Bancomaten von Raiffeisen an eher wenig besiedelten Orten stünden und Kriminelle daher ein kleineres Risiko eingingen.

(AWP)