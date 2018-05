Presseschau vom Wochenende 20 (19./20./21. Mai)

FINMA: Die eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) hat bei mehreren Krankenversicherern wegen hoher Provisionen und des Verdachts auf unerlaubte Quersubventionen interveniert - dazu beispielsweise bei der Assura oder Visana. Von diesen verlangte sie Auskunft über die Höhe der Provisionen. Dabei geht es um den Verdacht, dass es bei kombinierten Vertragsabschlüssen von Grund- und Zusatzversicherungen zu einer verbotenen Quersubventionierung kommt. Dieser Verdacht liegt nahe, denn die Kassen belasten 90 Prozent der an Makler und Vermittler ausbezahlten Provisionen dem Zusatzversicherungsgeschäft und nur 10 Prozent der Grundversicherung. Das ist einer der Hauptgründe für den grossen Unterschied bei den Verwaltungskosten: Während in der Grundversicherung der Verwaltungskostenanteil bei nur 5,2 Prozent liegt, macht er bei den Zusatzversicherern im Schnitt 19 Prozent aus. (SoZ, S. 35)

NOVARTIS: Der Vertrag mit des Basler Pharmariesen Novartis mit Donald Trumps persönlichem Anwalt Michael Cohen führt zu Kritik an Novartis-Verwaltungsratspräsident Jörg Reinhardt von Seiten von Aktionären und Anlegern. Laut Birgit Kulhoff, Analystin und Portfoliomanagerin der Privatbank Rahn+Bodmer, ist ihr Institut zurückhaltender mit Käufen von Novartis-Aktien für jene Kundenportfolios, die nach Nachhaltigkeitskriterien gemanagt werden. Der auf nachhaltige Anlagen spezialisierte Vermögensverwalter Forma Futura Invest meidet ebenfalls Novartis-Aktien. "Ein wesentlicher Grund dafür ist die Diskrepanz zwischen der von Jörg Reinhardt anvisierten guten und der tatsächlich gelebten Corporate Governance, was sich an der relativen Häufigkeit kontroverser Aktivitäten und problematischer Vorfälle zeigt", sagt Antoinette Hunziker-Ebneter, Gründungspartnerin von Forma Futura zur "SonntagsZeitung". (SoZ, S. 37)

Weiteres Ungemach droht Novartis in der Korruptionsaffäre in Griechenland. Der Fall beschäftigte inzwischen auch die Schweizer Justiz. Die Bundesanwaltschaft und die Behörden in Basel-Stadt tauschten sich aus, ob der Straftatbestand der Bestechung fremder Amtsträger erfüllt sein könnte. (NZZaS, S. 33)

LAFARGEHOLCIM: Der Zementkonzern LafargeHolcim rechnet nach der Klage zweier Nichtregierungsorganisationen mit einer Anklage wegen Terrorfinanzierung. Hintergrund sind die Schutz- und Lösegeldzahlungen an terroristische Gruppierungen in Syrien 2013 und 2014. Am Montag reichten die Nichtregierungsorganisationen Sherpa und European Center for Constitutional and Human Rights deswegen Klage gegen die Tochtergesellschaft Lafarge S.A. mit Sitz in Paris ein. Sie verlangen von der französischen Justiz, Untersuchungen gegen das Unternehmen "wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit" aufzunehmen. Offiziell liess das Unternehmen verlauten: "Ob die Lafarge S.A. Teil des Verfahrens wird und ob es zu einer Anklageerhebung gegen die Firma als juristische Person kommt, können wir im Moment nicht abschätzen. Zurzeit gibt es keine Anzeichen dafür." (SoZ, S. 39)

RAIFFEISEN: Der Kauf der Firma Eurokaution durch die Aduno soll ein direkter Befehl des damaligen Raiffeisen-Chefs Pierin Vincenz gewesen sein. Er habe der zögernden Geschäftsleitung befohlen, der Kauf müsse vorangetrieben werden. Im Aduno-Verwaltungsrat sass damals auch sein Freund Beat Stocker, früher Chef von Aduno. Keiner der Betroffenen wollte allerdings gegenüber der "SonntagsZeitung Stellung" nehmen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Weiter gab es in der Sonntagspresse berichte zur Nachfolge im Raiffeisenpräsidium. Inzwischen hat sich Interimspräsident Pascal Gantenbein mit Aussagen in Interviews selber ins Rennen um den Posten an der Spitze gebracht - und bremst damit die Suche nach externen Kandidaten. Denn die haben kaum Lust, sich auf einen Rekrutierungsprozess einzulassen, solange der amtierende Präsident nicht bekennt, wie seine Agenda aussieht, so die "SonntagsZeitung". (SoZ, S. 38)

ENERGIE-INVESTITIONEN: Schweizer Energieversorger investieren massiv in erneuerbare Energien. Doch das geschieht vornehmlich im Ausland. In Europa sind Anlagen mit einer Jahresproduktion von 8,3 Terawattstunden (TWh) Strom in Schweizer Besitz. Theoretisch liessen sich damit über 14 Prozent des letztjährigen Schweizer Stromverbrauchs decken, so eine Untersuchung von Energiezukunft Schweiz, die der "NZZ am Sonntag" vorliegt. Geschäftsleiter Aeneas Wanner schätzt, dass bisher rund 10 Milliarden Franken in ausländische Anlagen geflossen sind. Die Strommarktregulatorin ElCom hält den Nutzen von ausländischen Anlagen für die Schweiz für begrenzt. Bedeutend wertvoller für die Versorgungssicherheit sei die Produktion im Inland, sagt ein Sprecher. "Der Ausbau der erneuerbaren Energien in der Schweiz geht aber schleppend voran", kritisiert er. Laut David Stickelberger, Geschäftsleiter des Solarverbandes Swissolar, tragen die Auslandinvestitionen kaum etwas zur Versorgungssicherheit bei. (NZZaS, S. 35)

VOLLGELD-INITIATIVE: Im Vorfeld der Abstimmung über die Vollgeldinitiative am 10. Juni meldet sich der frühere Nationalbankpräsident Philipp Hildebrand zu Wort. Es gebe "absolut keinen Grund, in der Schweiz von einem Geldsystem abzurücken, das sich in einer historisch einmaligen Krisenzeit bewährt hat", sagt der heutige Blackrock-Manager im Interview mit der "NZZ am Sonntag. "Wir haben ein Geldsystem, das funktioniert. Das zu ändern, ist ein Spiel mit dem Feuer, das man unbedingt unterlassen sollte", sagt Hildebrand. (NZZaS, S. 27)

IRAN-SANKTIONEN: Der Drohfinger der USA gegen den Iran zeigt anscheinend bereits Wirkung. Vergangenen Samstag habe in der iranischen Hauptstadt Teheran ein Treffen der Iran-Switzerland Chamber of Commerce (ISCC) stattgefunden. "Dabei haben mehrere Schweizer Firmenvertreter gesagt, dass sie im Iran per sofort keine Aufträge mehr entgegennehmen. Einige haben sogar bereits Massnahmen eingeleitet, um ihre Büros im Iran zu schliessen", sagte ISCC-Präsident Sharif Nezam-Mafi gegenüber dem "SonntagsBlick". Bei den anwesenden Firmen handelt es sich um bekannte Grössen der Schweizer Wirtschaft, wie ABB, Bühler, Novartis, Roche, Stadler Rail, Swisslog sowie die Genfer Grosskonzerne SGS und MSC. Welche Firma welche Massnahmen angekündigt hat, wollte Nezam-Mafi nicht verraten. Bekannt sei einzig, dass MSC keine neuen Aufträge mehr annimmt. (SonntagsBlick)

(AWP)