Presseschau vom Wochenende 24 (13./14. Juni)

PANDEMIEVERSICHERUNG: Ein Projektteam aus Vertretern der Bundesverwaltung und der Versicherungswirtschaft prüft laut einem Bericht der "Neuen Zürcher Zeitung" (NZZ) im Auftrag von Finanzminister Ueli Maurer die Machbarkeit einer Pandemieversicherung. Eine solche Versicherung solle die wirtschaftlichen Folgen einer künftigen Pandemie "auffangen oder zumindest mildern". Ein Bericht mit konzeptionellen Vorschlägen solle bis Ende September vorliegen. Die Versicherungsbranche halte eine rein privatwirtschaftliche Pandemieversicherung für unrealistisch. So hätten die Versicherer nicht die Kapazitäten für die Bewältigung einer Pandemie. Zudem sei die Abdeckung von Pandemierisiken nur unter Mitwirkung der öffentlichen Hand zu stemmen. (NZZ, S. 17)

NUTRI-SCORE: Nach langem Widerstand haben sich die Grossverteiler Migros und Coop entschieden, probeweise auf verschiedenen Eigenmarken die Lebensmittelampel Nutri-Score aufzudrucken. Laut "Sonntagszeitung" führen Migros und Coop ab August auf insgesamt drei Eigenmarken schrittweise den Nutri-Score ein. Coop druckt die Ampel auf die vegetarische Linie Délicorn, während es bei Migros die Tiefkühlprodukte von Pelican und die vegetarischen Lebensmittel der Marke Cornatur sind. Ein Teil der Kunden habe anders als früher ein Bedürfnis nach einer einfachen Nährwertkennzeichnung signalisiert. (Sonntagszeitung, S. 32)

HUAWEI-APPS: Der chinesische Handyhersteller Huawei wirbt auch bei Anbietern von Schweizer Handy-Apps für eine Anpassung ihrer Programme für den Huawei App-Shop. In der Schweiz sei eine Summe von 20 Millionen Franken budgetiert, um das Ökosystem Huawei Mobile Services lokal voranzutreiben, erklärte ein Huawei-Sprecher gegenüber der "NZZ am Sonntag". Weltweit habe Huawei einen Betrag von über 1 Milliarde Dollar für die Entwicklung des eigenen App-Shops bereitgestellt. In der Schweiz sind laut der NZZaS etwa die Stellen-App "Jobs.ch" oder die News-Apps von "Tages-Anzeiger", "20 Minuten", "Blick" oder SRF im Huawei App-Shop zu finden. Die Mobiltelefone von Huawei laufen mit dem Google-Betriebssystem Android. Wegen der Sanktionen der US-Regierung gegen China kann Huawei bei ihren neuen Handy-Modellen keine Google-Dienste nutzen. (NZZaS, S. 25)

AUDEMARS PIGUET: Bei der Luxusuhrenmarke Audemars Piguet kommt das Geschäft nach der Coronakrise laut ihrem CEO François-Henry Bennahmias "langsam aber sicher" zurück. Man wisse aber auch, dass das Geschäftsjahr 2020 bereits gelaufen sei: "Audemars Piguet wird vielleicht einen Rückgang von 15, 20 oder 25 Prozent haben, schätze ich", sagte Bennahmias in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag". Beim Umsatz dürfte das Unternehmen 2020 aber wieder "leicht unter die Marke von 1 Milliarde Franken fallen". Die Kunden von Audemars Piguet seien nun aber zurück und kauften Uhren. "Das Volumen ist zwar tiefer als 2019, aber der Monat Mai war überraschend gut, und ich glaube, dass der Juni noch einmal besser wird." .

CORONA-LOCKDOWN: Während des Lockdowns waren Familien wegen des Home Office stark gefordert. Erste Studien zur Arbeitsteilung von Eltern im Lockdown, so etwa vom britischen Institute for Fiscal Studies zeigen nun, dass die Bilanz durchzogen ist, wie der "SonntagsBlick" berichtet. So waren es viel häufiger Mütter, die während des Home Office ihre Arbeit unterbrechen mussten, um Haushalt und Kinder zu betreuen. Die Väter konnten 70 Prozent ihrer Zeit ungestört arbeiten. Den Müttern gelang dies nur zu 53 Prozent. Die Autoren der Studie fanden ferner heraus, dass Männer die Zeit, die sie während des Lockdowns mit ihren Kindern verbrachten, fast verdoppelten, nämlich von vier auf acht Stunden pro Tag. (Sonntagsblick)

SOZIALVERSICHERUNG: Frauen beziehen im Durchschnitt aus der zweiten Säule eine deutlich tiefere Rente als Männer. Laut Zahlen des Bundesamtes für Sozialversicherungen, die der "SonntagsBlick" veröffentlicht hat, beträgt die Differenz 37 Prozent. So lag 2017 die monatliche Rente im Median bei Männern bei rund 2300 Franken. Bei den Frauen waren es lediglich 1200 Franken. Die Gründe für die Differenz sind vielfältig. Die heutigen Rentnerinnen arbeiteten wegen der Kindererziehung oft nicht oder nur mit tiefen Pensen. Sie seien häufig in Tieflohnbranchen tätig oder seien in Teilzeit beschäftigt. (Sonntagsblick)

