Presseschau vom Wochenende 45 (07./08. November)

NOVARTIS: Der Pharmakonzern Novartis stellt sich auf tiefere Medikamentenpreise ein. "In den USA rechnen wir damit, dass unabhängig vom Ausgang der US-Wahlen die Preise weiter sinken", sagte VR-Präsident Jörg Reinhardt im Interview mit der "NZZ am Sonntag". Der Preisdruck sei schon seit vielen Jahren in allen Teilen der Welt spürbar. Weiter äussert sich Reinhardt im Interview über die Konzernverantwortungsinitiative. (NZZaS, S.25f.; siehe separate Meldung)

CORONA-PANDEMIE I: Der "SonntagsBlick" meldet, dass die Kantone für das von Finanzminister Ueli Maurer ausgerufene Härtefallprogramm per 1. Dezember nicht bereit seien. Ursprünglich hätte das Paket Anfang Februar in Kraft treten sollen - aber aufgrund des Drucks von vielen Seiten sollen die Hilfsgelder nun bereits am 1. Dezember fliessen. In den meisten Kantonen brauche es für die Soforthilfen aber ein neues Gesetz, hiess es. Danach laufe die Referendumsfrist. Aus diesem Grund rechneten die Verantwortlichen etwa in Zürich damit, dass erste Gelder erst Ende Januar, Anfang Februar fliessen würden. Vom Kanton Bern sagte Volkswirtschaftsdirektor Christoph Ammann gegenüber der Zeitung: "Wir haben keinerlei Möglichkeit, den Betrieben noch in diesem Jahr unter die Arme zu greifen." Und der Kanton Basel-Stadt wolle einzelnen Betroffenen bereits Mitte Dezember helfen, hiess es weiter. (Sonntagsblick)

CORONA-PANDEMIE II: Die Coronavirus-Taskforce des Bundes hat sich in der "SonntagsZeitung" gegen die Vorwürfe eines übertriebenen Alarmismus bei der Coronavirus-Situation gewehrt. Die Wissenschaftler hatten in den vergangenen Wochen mehrmals mit drastischen Prognosen vor einer Überlastung der Spitäler gewarnt - sie waren aber weitestgehend nicht eingetroffen. Derzeit sind laut der Zeitung von den 1400 Betten auf der Intensivstationen noch mehrere hundert Betten frei. Taskforce-Mitglied Stefan Bonhoeffer, Professor für Umweltsysteme an der ETH, erklärte nun gegenüber dem Blatt, weshalb etwa die Vorhersagen der vergangenen Woche nicht eingetroffen seien. Erstens basierten die Prognosen der Taskforce vom 23. Oktober auf der Annahme, dass die nicht-notfallmässigen Eingriffe nicht verschoben würden. Zudem habe sich die Verdoppelungszeit bei den Erkrankungen von 7 auf 8,6 Tage verlangsamt. Damit sei der Zeitpunkt, an dem es in den Spitälern knapp werde, weiter nach hinten gerückt. Und Bonhoeffer nehme für die Taskforce obendrein in Anspruch, dass sie mit den Warnungen dazu beigetragen habe, dass sich die Situation etwas entspannt habe.(Sonntagszeitung)

CORONA-PANDEMIE III: Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat laut der "NZZ am Sonntag" der Schweizerischen Gesellschaft für Mikrobiologie (SSM) den Auftrag erteilt, Qualitätskriterien für Coronavirus-Schnelltests festzulegen und entsprechende Antigen-Schnelltests einer unabhängigen Prüfung zu unterziehen. Die Zeitung beruft sich dabei auf Adrian Egli, Professor des Universitätsspitals Basel und Vorstandsmitglied der SSM. Die Richtlinien sollen am Montag durch das BAG veröffentlicht werden, hiess es weiter. (NZZ am Sonntag, S. 10)

RAHMENABKOMMEN: Bundesrat Ignazio Cassis will im Streit mit der EU laut der "NZZ am Sonntag" und dem "SonntagsZeitung" wieder neuen Schwung in die Verhandlungen bringen. Die Zeitungen berufen sich dabei auf Insiderinformationen. Cassis plant laut der "SonntagsZeitung", dem Bundesrat am kommenden Mittwoch neue Verhandlungen mit der EU über wichtige Punkte des Rahmenvertrages vorzuschlagen. Bisher sei zwar immer nur von Klärungen zum ausgehandelten Vertragsentwurf in den Bereichen Lohnschutz, staatliche Beihilfen und Sozialhilfe für EU-Ausländer die Rede gewesen. Nun solle doch neu verhandelt werden, hiess es. Die Kernpunkte des Vertrages - also die automatische Rechtsübernahme und die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs - sollen dagegen keine Gesprächsthemen sein, hiess es weiter. Diese Strategie berge allerdings das Risiko, dass die EU die Gespräche verweigere, weil der Vertrag entgegen ihrem Willen wieder aufgeschnürt werde.

(NZZ am Sonntag S.12, Sonntagszeitung)

GASTRONOMIE: Die Gastrounternehmen SV Group und ZFV haben laut einem Artikel der "NZZ am Sonntag" in den vergangenen Woche verschiedene Kantinen und Mensen geschlossen. Die ETH Zürich habe 15 Restaurants, Food-Stände und Läden zugemacht, die Universität Zürich zwei Cafeterias und eine Mensa, wie Sprecherinnen der Hochschulen gegenüber der Zeitung sagten. Insgesamt habe die SV Group jeden sechsten der 300 Betriebe geschlossen, ZFV sogar jede fünften Kantine. Die übrigen 160 hätten das Angebot stark eingeschränkt, die Öffnungszeiten verkürzt oder von Bedienung auf Selfservice umgestellt. Beide Firmen haben laut Artikel auch Entlassungen ausgesprochen: So werde ZFV 20 Prozent des Personals abbauen. Demgegenüber bezifferte die SV Group beziffert die Zahl der Kündigungen nicht. (NZZ am Sonntag, S.35)

VINCENZ: Die Sonntagspresse widmet sich auch der Anklage der Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte des Kantons Zürich gegen Pierin Vincenz, dessen langjährigen Businesspartner Beat Stocker sowie fünf weiteren Personen. Öffentlich ist die Anklageschrift noch nicht zugänglich. Die Staatsanwaltschaft habe alle Involvierten verpflichtet, über Informationen aus den Untersuchungsakten zu schweigen. Wer sich nicht an diese Geheimhaltungsverfügung riskiert laut dem "SonntagsBlick" eine Verurteilung wegen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen. Die "SonntagsZeitung" schreibt dagegen konkret über die 356 Seiten dicke Anklageschrift, dass sie kein gutes Licht auf die Raiffeisen-Bank, auf die Rechtsanwälte und auf die Finanzmarktaufsicht Finma werfe. Laut "Schweiz am Wochenende" lässt das Gericht nun das Leck ermitteln, nachdem "Inside Paradeplatz" Details veröffentlicht hatte. (Sonntagszeitung, Sonntagsblick, Schweiz am Wochenende, S.20)

an/

(AWP)