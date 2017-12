Presseschau vom Wochenende 48 (2./3. Dezember)

SWISS: Die Fluggesellschaft Swiss profitiert von der erstarkten Nachfrage aus Europa. Allerdings wird das "sehr gute Jahr" von Engpässen am Flughafen Zürich überschattet, die sich weiter verschärfen werden. Die Swiss habe nach dem Ende von Air Berlin in Europa keine Preise erhöht, sagte Swiss-Chef Thomas Klühr in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag". Nicht nur wegen Air Berlin, sondern generell sei die Nachfrage aus Europa wesentlich robuster als noch vor zwei, drei Jahren, sagte Klühr. Auf den interkontinentalen Märkte sei zudem Japan nach Jahren der Schwäche wieder erstarkt. Klühr rechnet mit einem "sehr guten Jahr". Hinter der erwarteten Gewinnsteigerung stehen unter anderem tiefere Kerosinpreise und der abgeschwächte Franken. Auch für das erste Quartal 2018 zeigten die Buchungen keine Abschwächung, führte Klühr aus. Für die Flüge aus Genf rechne er Ende 2018 mit einer schwarzen Null. (NZZaS, S. 33, s. separate Meldung)

AHV: Brechen die Börsen bis Ende Jahr nicht ein, kann die AHV das Loch in ihrer Kasse dieses Jahr erneut stopfen. Die AHV erzielte in diesem Jahr bisher 6% Rendite auf ihren Anlagen. Die Finanzmärkte waren dem Ausgleichsfonds auch dieses Jahr hold, wie Manuel Leuthold, Präsident von Compenswiss, dem "SonntagsBlick" sagte. Die Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO, die unter dem Sammelnamen Compenswiss zusammengefasst sind, haben bereits im vergangenen Jahr Geld mit den Anlagen verdient. Laut Leuthold kann die AHV das Defizit aus der Umlage dank den Renditen wohl auch im laufenden Jahr überkompensieren. Compenswiss verwaltet rund 37 Mrd CHF Vermögen. (SonntagsBlick, s. separate Meldung)

(AWP)