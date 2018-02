Presseschau vom Wochenende 6 (10./11. Februar)

POST: Die wegen eines Buchhaltungsskandals unter Druck geratene Post-Chefin Susanne Ruoff lehnt einen Rücktritt ab. Sie habe weder gelogen noch sonst etwas Falsches getan, sagte die Managerin in einem Interview mit dem "SonntagsBlick". Die Managerin sprach sich in dem Gespräch für eine lückenlose Aufklärung aus und räumte eigene Fehler ein. Laut "SonntagsZeitung" wird es aber immer unwahrscheinlicher, dass Ruoff ihren Posten halten kann. In wenigen Tagen soll der Verwaltungsrat zusammenkommen und über das Schicksal der Konzernchefin befinden. Das Gremium sei gespalten und es sei fraglich, ob Ruoff noch eine Mehrheit finde, heisst es in dem Bericht unter Berufung auf Insider. Was die Untersuchungen selbst betrifft, geht das Unternehmen davon aus, dass der Gesamtbericht im Sommer vorliegen wird. (u.a. SaW, S. 1,2,3; NZZaS, S.9; SoZ, S1,2,3; SonntagsBlick; siehe separate Meldung)

CREDIT SUISSE: Der Schweizer Grossbank Credit Suisse und ihren Chefs droht möglicherweise neuer juristischer Ärger aus den USA. Wie die "SonntagsZeitung" (SoZ) berichtet, haben mehrere Anwaltskanzleien in New York eine Sammelklage im Namen von US-Aktionären der Bank eingereicht. Nicht nur die Bank, sondern auch CEO Tidjane Thiam und CFO David Mathers werden darin als Beklagte genannt. Auslöser ist ein Abschreiber von rund einer Milliarde Dollar in den Jahren 2015 und 2016. Grund waren illiquide Finanzprodukte, die massiv an Wert verloren hatten. Laut der Klage haben die Verantwortlichen der Bank die Öffentlichkeit falsch und irreführend über diese risikoreichen Anlagen informiert. Fakten seien den Investoren "verheimlicht" worden. Die CS wollte sich zur Sammelklage und deren Inhalt laut SoZ nicht äussern. Das Gericht in New York hat noch nicht entschieden, ob die Klage zugelassen wird. (SoZ, S. 33)

NOVARTIS: Im Korruptionsskandal um den Pharmakonzern Novartis in Griechenland sind beim Bundesamt für Justiz (BJ) zwei Rechtshilfeersuchen eingegangen. In dem Fall ermitteln die griechische wie auch die US-amerikanische Justiz. Die Behörden der beiden Länder haben in der Schweiz je ein Rechtshilfeersuchen gestellt, die derzeit geprüft werden, wie BJ-Sprecher Folco Galli am Samstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda erklärte. Er bestätigte einen Bericht der Zeitungen "Tages Anzeiger" und "Der Bund", das Westschweizer Radio und Fernsehen RTS hatte bereits vergangene Woche darüber berichtet. (TA, S. 9; Der Bund, NZZaS, S. 29; siehe separate Meldung)

BREITLING: Der neue Breitling-Chef Georges Kern will die Uhrenmarke zu einer der grössten in der Branche machen. Wie der Manager im Interview mit der "SonntagsZeitung" betont, ist das Unternehmen auch in den vergangenen zwei Jahren gewachsen, also in einer Zeit, die für die Branche nicht ganz einfach war. Was die künftigen Kollektionen betrifft, werde man sich zwar von der Vergangenheit beeinflussen lassen, aber eine Vintage-Marke werde Breitling nicht. Vielmehr werde man klassischer und teilweise eleganter, um so eine wirklich globale Marke zu werden. Über das Engagement der Beteiligungsgesellschaft CVC, die im vergangenen Frühjahr 80% an der Marke gekauft hat, erklärt Kern, er wisse nicht, wie lang die Gesellschaft vorhabe in der Marke investiert zu bleiben. (SoZ, S. 36)

MÖBELBRANCHE: Dem Schweizer Möbelmarkt steht ein verschärfter Konkurrenzkampf bevor. Wie die "NZZ am Sonntag" berichtet, wird die österreichische Möbelkette XXXLutz voraussichtlich im Frühjahr ihre erste Filiale in Rothirst eröffnen. Die Kette greife mit tiefen Preisen an und werde so den Markt durchschütteln. Zudem werde sie sich nicht mit einem Standort begnügen. Gleichzeitig habe das schwedische Einrichtungshaus Ikea angekündigt, in Riddes (VS) seinen zehnten Standort eröffnen zu wollen. Damit dürfte es für Anbieter der Mitte, wie die Pfister Arco Holding schwieriger werden. Das sieht der Präsident der Holding, Rudolf Obrecht, anders. Er betrachtet die Ankunft von XXXLutz als Chance. Grosse Anbieter in der Nähe der eigenen Läden dürften neue Kunden bringen, erklärt er gegenüber dem Blatt. (NZZaS, S. 33)

