PSP-Aktionär Alony Hetz baut Beteiligung weiter ab

Für das Aktienpaket löste Alony Hetz 35,2 Millionen Franken. Dies geht aus einer am Donnerstag bei der SIX Exchange Regulation publizierten Pflichtmeldung hervor. Die Transaktionsmeldung musste veröffentlicht werden, weil Alony-Hetz-Hauptaktionär und -CEO Nathan Hetz Verwaltungsrat von PSP ist. Kein anderer PSP-VR hält so viele Aktien.

Der Abbau der Beteiligung, die sich einst auf über 15 Prozent belaufen hatte, begann im Herbst 2018. Ende 2019 hielt Alony Hetz dann noch knapp 8 Prozent an PSP - unter die Schwelle von 3 Prozent ist der Investor im August 2020 gerutscht.

Als Hintergrund des Beteiligungsabbaus wurde zu früheren Gelegenheiten der Umstand genannt, dass Alony Hetz entschieden habe, in andere Märkte zu investieren.

