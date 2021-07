PSP: Moody's bestätigt "A3"-Rating - Ausblick stabil

Das Rating widerspiegle die erstklassige Qualität des aus überwiegend Büroimmobilien bestehenden Portfolios, die sich in zentralen Geschäftsvierteln und an anderen erstklassigen Lagen in den wichtigsten Städten der Schweiz befänden. Zudem reflektiere das Urteil auch die konservative Investitions- und Finanzpolitik und die starken Finanzkennzahlen wie etwa eine tiefe Verschuldung. Der stabile Ausblick beinhaltet laut Moody's die Erwartung, dass das Unternehmen seine konservativen Investitions- und Finanzpraktiken beibehalten wird.

Allerdings werde die Kreditstärke von den Folgen der Coronapandemie tangiert. Denn die Aktivitäten auf den Miet- und Investitionsmärkten hätten sich deswegen verlangsamt. Die Nachfrage nach Büroflächen sei wegen vermehrtem Homeoffice schwächer; zudem entfielen rund zehn Prozent der Mieter auf Unternehmen aus dem Non-Food-Detailhandel, Restaurant- und Hotelbereich, die bei weiteren Einschränkungen am stärksten betroffen würden.

