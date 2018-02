Raiffeisen reicht Strafanzeige gegen Pierin Vincenz ein

Die Genossenschaftsbank sei am gestrigen Dienstag von der Staatsanwaltschaft Zürich III informiert worden, dass sie ein Strafverfahren gegen Pierin Vincenz eröffnet habe, heisst es in der Mitteilung der Bank vom Mittwoch. In der Folge habe Raiffeisen den Verdacht auf ungetreue Geschäftsbesorgung und die für die Bank neuen Indizien der Staatsanwaltschaft zum Anlass genommen, auf eine juristische Aufklärung aller Vorgänge in der Vergangenheit zu drängen.

Raiffeisen werde daher als Privatklägerin dem Strafverfahren beitreten und reiche darüber hinaus Strafanzeige gegen Pierin Vincenz und gegen weitere möglicherweise involvierte Personen ein. Raiffeisen will laut Mitteilung einen "maximalen Beitrag zur lückenlosen Aufklärung aller Vorgänge" leisten und behalte sich zudem alle weiteren rechtlichen Schritte vor. Derweil gelte im Rahmen des Verfahrens die Unschuldsvermutung.

Das Verfahren der Zürcher Staatsanwaltschaft wurde auf drei weitere Personen aus dem beruflichen Umfeld der Beschuldigten ausgedehnt. Am Dienstag führte sie zusammen mit der St. Galler Staatsanwaltschaft Hausdurchsuchungen am Wohnsitz und in den Büros der fünf Beschuldigten durch. Gemäss Mitteilung wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Die Einvernahmen sind nach wie vor im Gang.

Pierin Vincenz selber bestreitet derweil in einer am Mittwoch publizierten kurzen Stellungnahme die gegen ihn erhobenen Vorwürfe "vehement". "Ich werde mich mich mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln dagegen wehren", wird Vincenz zitiert.

"Als gestern Morgen früh die Polizei vor der Tür stand, war das für mich ein Schock", so der frühere Raiffeisen-Chef weiter. "Ich habe die Interessen der Firmen, für die ich gearbeitet habe, stets gewahrt und bin nach wie vor überzeugt, dass ich mir nichts habe zuschulden kommen lassen", beteuert er.

