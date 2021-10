Raiffeisen will nachhaltigen Finanzplatz fördern

So seien die "Principles for Responsible Banking" der Vereinten Nationen unterzeichnet worden, schrieb das Unternehmen am Freitag in einer Mitteilung. Gleichzeitig unterstütze die Gruppe die "Task Force for Climate-Related Financial Disclosures" (TCFD) und schliesse sich der "Partnership on Carbon Accounting Financials" (PCAF) an.

Die "Principles for Responsible Banking" wurden durch eine Partnerschaft zwischen Banken und den Vereinten Nationen entwickelt. Dieses Rahmenwerk fordert die Ausrichtung des Bankensektors auf die UN-Nachhaltigkeitsziele und das Pariser Klimaabkommen.

Die TCFD ist eine von der Industrie angeführte Initiative zur Offenlegung klimabezogener finanzieller Risiken. Die PCAF wiederum entwickelte einen Standard zur Harmonisierung der Messung von Treibhausgas-Emissionen im Zusammenhang mit Investitionen und Finanzierungen.

bol/ys

(AWP)