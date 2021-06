Rapid Nutrition-Aktie startet mit Preis von 0,09 Euro an der Euronext

In der Schweiz können die Titel von Rapid Nutrition noch bis am 22. Juli, also gut einen Monat, gehandelt werden. Am Tag darauf werden sie dann von der Schweizer Börse dekotiert.

Das auf Nahrungsergänzungsmittel spezialisierte Unternehmen teilte am Dienstag zudem mit, dass mit dem Börsen-Broker TSAF-Tradition Securities & Futures ein Vertrag abgeschlossen worden sei, um den regelmässigen Handel und die Liquidität der Titel an der Euronext zu fördern. Der Vertrag sei auf ein Jahr festgelegt worden, mit der Option diesen zu verlängern.

mk/

(AWP)