Relief-Kandidat RLF-100 zeigt gute Resultate in Corona-Nachbehandlung

Das Biotechunternehmen Relief Therapeutics und dessen Partner NeuroRx treiben die Studien für den Wirkstoffkandidaten RLF-100 (Aviptadil) weiter voran. Dabei seien in den USA nun mehr als 175 Patienten mit kritischer Coronaerkrankung und Atemstillstand, welche zudem eine schwere Vorerkrankung durchlitten hätten, in ein erweitertes Härtefallprogramm aufgenommen worden, teilte Relief am Dienstag mit.