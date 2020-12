Relief Therapeutics-Aktien sacken um ein Viertel ab

Die Aktien von Relief Therapeutics notieren um 10.05 Uhr um 25 Prozent tiefer bei 0,268 Franken. Anfang Februar hatte der Kurs noch bei 0,0008 Franken gestanden. Statt einem Plus von 35'600 Prozent steht im laufenden Jahr damit "nur noch" eines von 26'700 Prozent zu Buche. Derweil gewinnt der Gesamtmarkt gemessen am SPI am Berichtstag 0,07 Prozent.

Die Wiedergeburt der Papiere ist eng mit dem Corona-Medikament Zyesami (bisher Aviptadil genannt) verknüpft. Es soll bei Covid-19-Patinten zum Einsatz kommen, die unter akuter Atemnot leiden. Mit einer Notfallzulassung in den USA war gemäss Marktbeobachtern zwar kaum zu rechnen - trotzdem würden jetzt Gewinne eingestrichen. Händler erinnern daran, dass ein Engagement in den Papieren mit hohen Risiken verbunden ist.

ra/cf

(AWP)