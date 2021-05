Der Relief Therapeutics-Partner Acer Therapeutics will die US-Zulassung für den Wirkstoff Acer-001 zur Behandlung von Harnstoffzyklusstörungen im dritten Quartal 2021 beantragen. In einem vorbereitenden Treffen zwischen Acer Therapeutics, Relief Therapeutics und der Zulassungsbehörde FDA sei gemeinsam der Inhalt des Antrags erörtert worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.