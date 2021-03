Für jede noch ausstehende Sunrise-Aktie erhalten die Besitzer einen Preis von 110 Franken, entsprechend dem von UPC bezahlten Übernahmepreis.

UPC-Besitzerin Liberty Global hatte die Übernahme von Sunrise im November abgeschlossen und gelangte so in den Besitz von mehr als 98 Prozent der Sunrise-Aktien. Diese wurden am 10. Dezember von der SIX Swiss Exchange dekotiert.

cf/kw

(AWP)