Swatch hat offenbar eine Beschwerde vor einem US-Gericht gegen Samsung eingereicht. Der Uhrenhersteller belange die Koreaner dafür, die eigenen Markenrechte für herunterladbare "Watchfaces" von Smartwatches verletzt zu haben. Dies berichtete Reuters am Montagabend und zitierte aus dem Dokument, das am Gericht im Southern District of New York eingereicht wurde.