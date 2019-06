Richemont-Kader deckt sich mit Aktien für über 220 Mio Franken ein

Zwischen dem 22. und 31. Mai hat ein exekutives Mitglied des Verwaltungsrats, so geht es aus den Meldungen an die Schweizer Börse hervor, gut 3 Millionen Richemont-Aktien im Wert von mehr als 220 Millionen Franken gekauft. Die meisten Transaktionen wurden in den vergangenen drei Tagen gemeldet.

Für Börsianer liegt es auf der Hand, dass Chairman Johann Rupert hinter diesen Aktienkäufen steckt. Auch für Analyst Jon Cox von Kepler Cheuvreux tragen diese Titelkäufe die Handschrift Ruperts. Nur dieser habe die finanziellen Möglichkeiten, die dieser Grössenordnung Aktien zu kaufen. Cox sieht in den Transaktionen einen wichtigen Vertrauensbeweis Ruperts in die Zukunftsaussichten von Richemont.

Richemont war bis dato nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Der Aktienkurs von Richemont ist seit den ersten Käufen um rund 7 Prozent gestiegen.

ra/jr

(AWP)