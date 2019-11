Richemont- und Swatch-Aktien am SLI-Tabellenende

Die Aktien der beiden Luxusgüterkonzerne sind am Montag im frühen Geschäft überhaupt nicht gefragt und bilden unter den hiesigen Bluechips das Schlussduo. Bei beiden Titeln setzen sich damit die Gewinnmitnahmen im Anschluss an einen starken Lauf im Oktober fort. Bei Richemont wirken noch die schwachen Halbjahreszahlen vom vergangenen Freitag nach, welche bereits für ein Minus von beinahe 6 Prozent gesorgt hatten. Am Berichtstag sind weitere Kurszielsenkungen von Banken bekanntgegeben worden. Swatch waren am Freitag um gut 2 Prozent zurückgefallen.