Rieter-Aktien nach Geländeverkauf-Ankündigung im Plus

Die Rieter-Aktien notieren am Freitagvormittag im Plus, nachdem der Spinnereimaschinenhersteller den Verkauf seines Grundstücks in Ingolstadt an die Düsseldorfer Gerchgroup publik gemacht hat. Durch den Verkauf erwartet der Konzern bei Abschluss einen ausserordentlichen Beitrag an den Gewinn nach Steuern von rund 60 Millionen Euro im Jahr 2019. Überrascht zeigen sich die Analysten insbesondere von der Höhe des Gewinns oder dem Zeitpunkt des Verkaufs.