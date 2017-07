Roche erhält Schweiz-Zulassung für Gazyvaro bei follikulärem Lymphom

Roche hat in der Schweiz die Zulassung für sein Mittel Gazyvaro erhalten. Das Medikament darf künftig bei Patienten eingesetzt werden, die an einem zuvor unbehandeltem follikulären Lymphom leiden und die eine systemische Therapie benötigen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Das Schweizerische Heilmittelinstitut (Swissmedic) habe seine Entscheidung auf Basis der GALLIUM-Studiendaten getroffen.