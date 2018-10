Roche erhält US-Zulassung für Grippemedikament Xofluza/Baloxavir

Xofluza habe sich als oral zu verabreichendes Medikament gegen eine Vielzahl von Influenzaviren als wirksam erwiesen, heisst es weiter. Es sei seit beinahe zwanzig Jahren das erste neue Grippemedikament, welches mit einem neuartigen Wirkmechanismus die Zulassung erhalten habe und biete mit einer einzigen oralen Dosis pro Tag eine gute Behandlungsoption.

Anfang Oktober hatte Roche für den Influenza-Produktkandidaten Baloxavir weitere Daten aus der Phase-III-Studie CAPSTONE-2 präsentiert. Eine Behandlung mit Baloxavir hat demnach die Zeit deutlich verkürzt, die es braucht, um die Grippe-Symptome zu lindern.

Das Mittel wurde von Shionogi & Co. Ltd erforscht und in Kooperation mit Roche weiterentwickelt. Die Basler haben die weltweiten Rechte an Xofluza, mit Ausnahme von Japan und Taiwan, die bei Shionogi bleiben. In Japan ist das Medikament bereits seit Februar für die Behandlung von Grippe der Typen A und B zugelassen und auf dem Markt erhältlich.

mk/

(AWP)