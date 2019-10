Roche erreicht in Phase-III-Studie mit Tecentriq-Kombination gesteckte Ziele

(Meldung um Analystenkommentare und Aktienkurs ergänzt) - Roche hat mit seinem Immuntherapeutikum Tecentriq einen wichtigen Studienerfolg vermeldet. In der Phase-III-Studie IMbrave150 wurde Tecentriq in Kombination mit Avastin bei Patienten eingesetzt, die an Leberkrebs leiden. Die Überlebensdaten haben laut Medienmitteilung vom Montag eine statistische Signifikanz aufgezeigt.