Roche legt neue Daten zu Entrectinib bei Tumoren mit NTRK-Fusionen vor

Der Pharmakonzern Roche hat am Treffen der European Society for Medical Oncology(Esmo) neue Daten zum Prüfmedikament Entrectinib vorgelegt. Es handle sich um Auswertungen der Phase-II-Studien STARTRK-2 sowie der Phase-1-Studien STARTRK-1 sowie ALKA-372-001, teilte Roche am Sonntag mit.