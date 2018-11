Roche-Papiere halten sich gegen den Trend knapp im Plus nach Zulassung

Die Genussscheine von Roche können sich am Donnerstag nach einer Zulassung in den USA zunächst erfolgreich gegen den insgesamt schwächeren Trend stemmen. Am Vorabend hat die US-Behörde FDA der Roche-Tochter Genentech die beschleunigte Zulassung für das Krebsmittel Venclexta zur Behandlung von akuter myeloischer Leukämie (AML) erteilt.