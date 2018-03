Die japanische Roche-Tochter Chugai hat für das Mittel Mircera die Zulassung in einer weiteren Dosierung erhalten. Das Mittel wird zur Behandlung der renalen Anämie, also der nierenbedingten Blutarmut eingesetzt, wie Chugai am Dienstag mitteilt. Die aktuelle Zulassung bezieht sich auf eine 12,5µg-Injektionsspritze und damit der niedrigsten Dosierung.