Roche: Werden führende Position in der Krebsbehandlung beibehalten

Das Pharmaunternehmen Roche will seine führende Position in der Krebsbehandlung beibehalten und sieht sich angesichts der Forschungspipeline gut positioniert, um in neue Behandlungsfelder vorzustossen. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Analysten-Präsentation zur 61. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) in Orlando hervor.