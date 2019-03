Santhera will Antrag auf bedingte Zulassung für Idebenon in EU stellen

Das Spezialitätenpharma-Unternehmen Santhera will in Europa einen Antrag auf eine bedingte Zulassung für seinen Wirkstoff Idebenon stellen. Dabei soll Puldysa (Idebenon) zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie eingesetzt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.