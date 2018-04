Saurer eröffnet neues Technologie-Zentrum in Arbon

In den kommenden Jahren werde das Technologie-Zentrum mit weiteren Fachleuten ausgestattet, teilte der Konzern am Freitag mit. Das Technologie-Zentrum in Arbon werde eng mit den bestehenden Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Saurer-Gruppe zusammenarbeiten.

Ziel sei, Maschinen mit minimalem Energieverbrauch, höchster Produktionseffizienz und wegweisender Ergonomie herzustellen. Die bei der Produktion gesammelten Daten sollen intelligent verknüpft werden, um beispielsweise selbstoptimierte Systeme, vorbeugende Wartung oder intelligente Qualitätskontrollen durchzuführen.

Die Saurer AG war seit Anfang 2007 eine Tochtergesellschaft der OC Oerlikon und gehört seit 2013 der chinesischen Jinsheng-Gruppe. Saurer schrieb im vergangenen Jahr einen Jahresumsatz von rund 1,1 Milliarden Euro. Der Konzern beschäftigt weltweit über 4300 Mitarbeitende und ist seit dem letzten Herbst an der Shanghai Stock Exchange gelistet.

Im Städtchen am Bodensee hat Saurer seine Wurzeln. Franz Saurer entwickelte dort im Jahr 1869 die erste Handstrickmaschine und baute 1912 den ersten Stickautomaten. Heute noch werden am Standort Arbon Stickereimaschinen produziert. Aktuell beschäftige Saurer rund 110 Mitarbeiter, sagte Simona Gambini, Kommunikationsverantwortliche.

(AWP)