Schweizer Finanzbehörden erneuern ihre Vereinbarung zur Zusammenarbeit

Das sogenannte tripartite "Memorandum of Understanding" sei am 2. Dezember unterzeichnet worden, teilte das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) am Mittwoch mit. Die Vereinbarung ersetze ein entsprechendes Dokument aus dem Jahr 2011.

Die neue Vereinbarung über die Zusammenarbeit soll den Austausch unter den drei Behörden, die sich mit Finanzmarktfragen beschäftigen, fördern. Sie regle zudem den Informations- und Meinungsaustausch sowie die Zusammenarbeit in Fragen der Finanzstabilität und der Finanzmarktregulierung.

Das Dokument halte zudem fest, wie die drei Behörden bei der Prävention und Bewältigung von Krisen, welche die Stabilität des Finanzsystems bedrohen könnten, zusammenarbeiten sollen. Die gesetzlich festgelegten Verantwortlichkeiten und Kompetenzen der drei Behörden bleibe dabei unverändert, hiess es weiter.

Dazu zählen etwa eine gemeinsame Krisenorganisation, die auch die Auswirkungen des Handelns einer Behörde auf die Verantwortungsbereiche der anderen Parteien koordinieren und berücksichtigen solle.

