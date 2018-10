Der Warenprüfkonzern SGS baut seine Kapazitäten für das Testen von Textilien in Tunesien aus. Man habe das 2009 eröffnete Testlabor signifikant erweitert, teilte das Genfer Unternehmen am Mittwoch in einem Communiqué mit. Damit seien die Kapazitäten für physikalische und chemische Prüfungen erhöht worden, was ein grösseres Testvolumen ermögliche.