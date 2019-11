SIG Combibloc: Aktionär Onex offeriert Aktien - Anteil sinkt auf 32,7 von 41,6%

Der SIG Combibloc-Aktionär Onex reduziert erneut seinen Anteil an dem Hersteller von Verpackungsmaschinen und Getränkekartons. Auch die Geschäftsführung nimmt an der Transaktion teil und verkauft einen Anteil ihrer Aktien. In einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren werden über ein Bankenkonsortium insgesamt 30 Millionen Aktien angeboten, was rund 9,4 Prozent des Kapitals entspricht. Das Volumen wird mit rund 420 Millionen Franken angegeben.