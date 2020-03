SIG Combibloc-Grossaktionär Onex reduziert Anteil weiter - Aktie stabil

Am Vorabend wurde bekannt, dass Onex in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren 37,5 Millionen Aktien oder 11,7 Prozent des Aktienkapitals von SIG Combibloc verkauft. Am Donnerstag hiess es nun, dass die Aktien an verschiedene institutionelle Investoren abgestossen worden seien. Der Verkaufspreis lag bei 14,20 Franken, womit die Transaktion einen Wert von knapp 533 Millionen Franken hatte.

Zum Berichtszeitpunkt liegt die Aktie mit 14,74 Franken aber bereits wieder knapp 4 Prozent über dem Verkaufspreis und nur 0,4 Prozent unter dem Schlusskurs vom Vortag.

Nach Abschluss des Verkaufs, welcher für den 9. März 2020 vorgesehen ist, hält die Onex-Gruppe noch 20,1 Prozent an SIG, während der Streubesitz auf 79,0 Prozent ansteigt. Der Anteil von Onex sinkt damit im Vergleich zur letzten Offenlegungsmeldung um knapp 13 Prozent.

Onex-Abbau erfolgt stufenweise

Die Reduktion der Onex-Beteiligung nach dem Börsengang von SIG Combibloc erfolgte vorwiegend über drei grössere Schritte. Im letzten September stiess Onex ebenfalls über ein beschleunigtes Buchbildungsverfahren rund 25 Millionen Papiere ab und reduzierte damit den Anteil von über 50 Prozent auf gut 43 Prozent. Im November erfolgte dann der zweite Schritt, als die Beteiligung auf unter 33 Prozent gesenkt wurde, und nun also der dritte Schritt.

Onex hatte SIG über ein öffentliches Angebot (IPO) im September 2018 an die Börse gebracht. Der Ausgabepreis lag bei 11,25 Franken je Aktie.

Bei den Schaffhausern handelte es sich damals aber um einen altbekannten Börsennovizen. Dessen Papiere wurden davor bis 2007 an der Schweizer Börse gehandelt, ehe der schwerreiche Neuseeländer Graeme Hart die Gruppe aufkaufte und sie von der Börse nahm. Im November 2014 wechselte SIG den Besitzer erneut, als die kanadische Investmentgesellschaft Onex für 3,8 Milliarden Euro zuschlug.

cf/uh

(AWP)