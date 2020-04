Signal an den Markt: Öl-Förderkürzung unter Dach und Fach

(Ausführliche Fassung) -STADT (awp international) - Mit einer als historisch geltenden Drosselung der Ölproduktion stemmen sich wichtige Förderländer gegen einen weiteren Preisverfall beim Rohöl. Das Ölkartell Opec und seine Partner einigten sich bei einer Sondersitzung per Video am Sonntagabend auf eine Kürzung um 9,7 Millionen Barrel (je 159 Liter) am Tag für die Monate Mai und Juni, wie die mexikanische Energieministerin Rocío Nahle auf Twitter schrieb. Auch das Energieministerium in Kasachstan bestätigte laut der kasachischen Agentur Tengrinews und russischer Agenturen die Einigung.