Sika-Aktien nach Aktienpaket-Verkauf durch Saint-Gobain deutlich schwächer

Die Aktien von Sika verlieren am Mittwochmorgen nach dem Verkauf des Aktienpakets durch Saint-Gobain deutlich an Boden. Durch die Veräusserung von 15,2 Millionen Aktien flossen dem französischen Unternehmen 2,56 Milliarden Franken zu. Bereits am Dienstagabend gab der französische Industriegigant bekannt, die 10,75 Prozent umfassende Beteiligung abstossen zu wollen.