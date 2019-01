Die Bank Vontobel hat den Ausblick zum Kreditrating der Sika Gruppe von "developing" auf "negativ" gesenkt. Hintergrund ist die am Vortag angekündigte Akquisition der französischen Parex für 2,5 Milliarden Franken, schreiben die Analysten am Mittwoch in ihrem Kommentar. Das Kreditrating zu Sika lautet "A-".