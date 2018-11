Sika eröffnet neue Fabrik in Peru - Kapazitäten verdreifacht

Sika hat eine neue Fabrik in Peru in der Metropolregion Lima eröffnet. In dem Werk am neuen Standort Lucumo werden Betonzusatzmittel, Mörtelprodukte und acrylbasierte Flüssigmembranen (LAM) produziert, wie es in einer Medienmitteilung am Donnerstag hiess. Damit werde die Marktstellung in dem südamerikanischen Land gefestigt.