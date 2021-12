Sika eröffnet Technologiezentrum und Werk im westindischen Pune

Der Bauchemikalienhersteller Sika hat in der westindischen Stadt Pune ein neues Technologiezentrum und Produktionswerk für Kleb- und Dichtstoffe in Betrieb genommen. Die dortige Entwicklung und Produktion zielten darauf ab, die wachsende Nachfrage im indischen Markt zu bedienen, teilte Sika am Dienstag mit.