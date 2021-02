Silberpreis sinkt kräftig nach Höhenflug

Am Vormittag wurde eine Feinunze (31,1 Gramm) des Edelmetalls zu 27,56 US-Dollar gehandelt und damit mehr als fünf Prozent niedriger als am Vorabend. Zum Wochenauftakt war der Silberpreis noch zeitweise auf mehr als 30 Dollar gestiegen und hatte bei 30,10 Dollar den höchsten Stand seit Anfang 2013 erreicht.

In den vergangenen Handelstagen hat sich Silber plötzlich verstärkt zu einem Spekulationsobjekt am Finanzmarkt entwickelt. Marktbeobachter führten eine Kursrally, die am vergangenen Donnerstag begonnen hatte, massgeblich auf konzertierte Käufe von Privatanlegern zurück, die sich in Internetforen organisiert haben. Seit dem Hoch am Montag ist der Silberpreis bis zum Dienstagvormittag aber wieder etwa neun Prozent zurückgefallen.

Warnungen vor Ablenkungsmanövern

Kleinanleger aus den USA hatten zuvor bei mehreren Aktien Leerverkäufer und Hedgefonds in die Zange genommen und die Kurse nach oben getrieben, so etwa bei der angeschlagenen Spiele-Ladenkette Gamestop. Dazu verabredeten sie sich in Onlineforen wie Reddit. Zunächst tauchten dann dort vermehrt auch Empfehlungen für Silber-Investments auf.

Doch inzwischen haben sich die Moderatoren des Reddit-Forums Wallstreetbets deutlich davon distanziert: "Wir haben viele Kommentare über 'Reddit-Händler' und Silber gesehen, aber laut unseren Zahlen betreffen nur 3 Prozent der Tickermeldungen auf Wallstreetbets heute $SLV", twitterte der offizielle Account der Moderatoren mit Verweis auf das Börsenkürzel eines Silber-ETF. "Verwechseln die uns wieder einmal mit jemandem?"

In dem Reddit-Forum, das inzwischen als eine der Drehscheiben der Gamestop-Aktion Berühmtheit erlangt hat, gab es stattdessen vermehrte Warnungen vor Silberkäufen: "Achtung, ihr werdet von der mächtigsten Elite des Planeten ausgetrickst", hiess es da etwa. Die Hedgefonds würden die Kleinanleger nur zu gerne in Silber investieren sehen, war weiter zu lesen. Sie würden per Saldo auf einen Anstieg wetten. Und zugleich könnte das die "Reddit-Händler" von Gamestop ablenken.

Anderes Kaliber von Edelmetallmarkt

Tatsächlich hatten zuvor auch Analysten daraufhin gewiesen, dass eine über Social-Media-Kanäle gesteuerte Kursbewegung bei Edelmetallen nicht nachhaltig sei. Es gebe einen grossen Unterschied, ob man die Kursentwicklung einzelner Aktien oder eines Rohstoffs beeinflussen wolle, meinte Analyst Gavin Wendt von australischen Analysehaus Minelife.

FXTM-Analyst Hussein Sayed wies darauf hin, dass der Silbermarkt ungefähr 1'500 Milliarden Dollar schwer sei. "Das ist schwieriger zu bewegen als Gamestop." Zum Vergleich: Bei den grössten Kurshochs vom letzten Mittwoch erreichte die Game-Ladenkette eine Bewertung von 22,8 Milliarden Dollar.

Anders als Unternehmen wie Gamestop steht Silber schon länger relativ hoch im Kurs und legte in den vergangenen zwölf Monaten um über 60 Prozent zu.

jkr/jsl/mis/tt

(AWP)