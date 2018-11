SIX Group: S&P senkt Kreditrating auf A+ (AA-), Ausblick stabil

S&P sehe die SIX group weiterhin als einen "finanziell soliden, führenden europäischen Finanzmarktinfrastruktur-Player", hiess es weiter. Die Ratingagentur sei der Ansicht, dasss das Hauptwachstumspotenzial im Bereich Financial Information liege und erkenne an, dass SIX mit der SIX Digital Exchange langfristig "potenziell gut positioniert" sei. Dennoch sei es zu der Abstufung gekommen.

CFO der SIX Group, Daniel Schmucki, ergänzt, dass die SIX kurz- und langfristig gut positioniert sei und auch das Mandat sowie die strategische Ausrichtung der Gruppe von S&P nicht in Frage gestellt worden seien.

dm/kw

(AWP)