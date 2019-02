SIX: Novartis-Tochter Alcon wird ausserplanmässig in Leitindex SMI aufrücken

Die Titel würden dann die Papiere des Unternehmens am Schluss der SMI-Rangliste ersetzen. Per Dezember 2018 rangierte Julius Bär auf dem letzten Platz. Weitere Informationen zur Aufnahme von Alcon in den SMI stellt die SIX zu gegebener Zeit in Aussicht.

Novartis will seine Augenheilsparte in der ersten Jahreshälfte 2019 an die Schweizer Börse bringen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr generierte die Novartis-Division einen Umsatz von 7,1 Milliarden US-Dollar und schrieb einen operativen Verlust von 194 Millionen. Das um Sonderfaktoren bereinigte operative Kernergebnis wurde mit 1,3 Milliarden ausgewiesen und legte gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent zu.

tt/ra

(AWP)