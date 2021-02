SIX spricht Busse gegen CI Com wegen Vorschriften zur Ad hoc-Publizität aus

Die SIX Exchange Regulation (SER) spricht gegen das Unternehmen eine Busse von 22'000 Franken, wie sie am Donnerstag mitteilte. CI Com SA habe verspätet und unvollständig über den Rücktritt und das Ausscheiden von Patrick Engler als Verwaltungsratspräsident und CFO von CI Com SA kommuniziert und damit die Vorschriften zur Ad hoc-Publizität in mittelschwerer Weise verletzt, hiess es zur Begründung.

Als leichte Verletzung wurde eingestuft, dass die Änderungen der Ansprechpersonen für die Funktionen des Verwaltungsratspräsidenten und CFO verspätet gemeldet wurden. Insgesamt stuft die Behörde das Verhalten von CI Com als fahrlässig und das Verschulden insgesamt als mittelschwer ein.

cf/kw

(AWP)