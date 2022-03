Die SIX hat aufgrund der Übernahme von Vifor Pharma eine ausserordentliche Index-Anpassung vorgenommen. Neu in den SLI aufgenommen werden am 31.März die Titel des Vakuumventilherstellers VAT, wie die SIX am Mittwochabend mitteilte. In den Index SMIM rücken die Aktien des Biochemie-Unternehmens Bachem vor.