SMI droht erneuter Einbruch im Zuge der Corona-Wirren

IG erwartet den SMI gegen 6.30 Uhr bei 8'190 Punkten. Am Freitag hatte er sich bei einem Stand von 8'625 Zählern ins Wochenende verabschiedet. Insgesamt hat der Leitindex die Vorwoche mit einem Plus von 3,1 Prozent abgeschlossen. Es war die erste Gewinnwoche seit Mitte Februar.

Am Wochenende haben sich die beiden politischen Lager in den USA nicht endgültig auf das geplante Hilfspaket für die US-Wirtschaft einigen können. Die Demokraten im US-Senat blockierten das Paket am Sonntagabend (Ortszeit) bei einer prozeduralen Abstimmung. Die Demokraten kritisieren an dem hauptsächlich von den Republikanern erstellten Paket, dass zu viel Hilfen für bestimmte Industrien vorgesehen seien und zu wenig Unterstützung für Arbeiter, Krankenhäuser und Bundesstaaten.

In den USA reagierten die Futures bereits heftig. So sackte etwa der Future-Kontrakt für den S&P 500 am späten Sonntagabend in Asien fünf Prozent und wurde dann vom Handel ausgesetzt. Die Wall Street hatte am Freitag nach dem europäischen Handelsschluss ihre Abgaben noch ausgeweitet.

In Asien reagierten Investoren am Montagmorgen entsprechend zurückhaltend. An den meisten Börsen geht es denn auch abwärts. Allerdings fallen die Abgaben teilweise nicht mehr ganz so dramatisch aus, wie zuletzt. Der japanische Nikkei-Index kann sich dem ganzen sogar widersetzen und zulegen.

"Die Stimmung ist schlecht", kommentiert ein Händler. "Bei den Investoren setzt nach und nach die Erkenntnis ein, dass sich eine weltweite Rezession nicht vermeiden lässt und die ersten Anzeichen dafür sind schon zu erkennen."

hr/rw

(AWP)