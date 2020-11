SMI mit grossem Wochenplus - Börsen im Bann der US-Wahlentscheidung

Am Freitagnachmittag gegen 16.25 Uhr kann der Schweizer Leitindex SMI ein Plus von 0,4 Prozent auf 10'342 Punkte verbuchen. Auf Wochensicht ist das ein Anstieg um rund 7,9 Prozent. Bei den Einzelwerten verbuchen von den Schweizer Top-30-Titeln Partners Group, UBS, CS, Swiss Life, Lonza, Richemont und AMS auf Fünf-Tages-Sicht Aufschläge von mehr als 10 Prozent.

Bereits am Montag und Dienstag, also noch vor Beginn der Wahl, hatten die Kurse deutlich angezogen. Als Treiber galt bei Beobachtern die Erwartung eines klaren Sieges von Joe Biden. Dabei würden die Anleger die Risiken wieder aufflammender Handelskriege auspreisen, hiess es in einem Kommentar. Aber auch die Hoffnung auf ein breit angelegtes Stimulus-Paket für die Wirtschaft nach einem klaren Wahlausgang sowie andere geld- und fiskalpolitischen Hilfen stützten die Aktienmärkte.

Mit den ersten Wahlergebnissen am Mittwoch kam es zu einer kurzen Verschnaufpause, bevor es danach weiter nach oben ging. Auch am Freitag sei es dann zunächst zu einigen Gewinnmitnahmen gekommen, hiess es im Handel. In der Endphase verdichteten sich am Nachmittag dann aber die Anzeichen für einen Sieg Bidens in den noch ausstehenden wichtigen Swing-States.

yr/kw

(AWP)