SMI reagiert mit weiteren Abgaben auf die EZB-Massnahmen

Die EZB will sich mit einem umfassenden Massnahmenpaket gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise stemmen, lässt aber die Zinsen unverändert. Unter anderem soll es neue Notkredite für Banken und höhere Anleihenkäufe geben, wie die Zentralbank am Donnerstag mitteilte. Sie wird ausserdem bis Jahresende ihre monatlichen Anleihekäufe um 120 Milliarden Euro erhöhen.

Der SMI notiert um 14.10 Uhr mit einem Minus von 7,13 Prozent auf 8'499,48 Punkten und damit nicht weit weg vom Tagestief. Die grössten Verlierer im SMI gehen aktuell an CS (-9,5%), Lonza (-9,3%) und Richemont (-9,1%), am besten halten sich noch Swisscom (-4,5%), Roche (-5,4%) und Nestlé (-5,7%).

Das EUR/CHF-Währungspaar hat derweil nach dem EZB-Entscheid leicht zugelegt, notiert mit 1,0553 aber weiter deutlich unter der Marke von 1,06.

Erste Reaktionen bei Analysten fallen positiv aus. "Es ist richtig, dass die EZB mehr Unternehmensanleihen kaufen wird", heisst es etwa bei der VP Bank. Das habe tatsächlich einen direkten positiven Einfluss auf die Unternehmensfinanzierung. Die EZB setze mit höheren Käufen von Unternehmensanleihen also an der richtigen Stelle an. Es bedürfe jetzt vor allem aber auch der tatkräftigen Unterstützung der Regierungen.

Die SNB wollte die Massnahmen der EZB derweil nicht kommentieren. "Wir kommentieren die Entscheide anderer Zentralbanken grundsätzlich nicht", sagte eine Sprecherin auf Anfrage von AWP.

uh/ys

(AWP)