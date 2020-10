SMI weitet vorbörsliches Minus aus nach positivem Corona-Test von Trump

Nicht nur hierzulande deutet sich ein schwacher Auftakt an. So wird auch der deutsche Dax zum Auftakt tiefer erwartet. Auch die US-Futures haben einen Satz nach unten gemacht.

Am Devisenmarkt zeigt die Nachricht ebenfalls Wirkung: Der US-Dollar zieht in einer ersten Reaktion klar an. Zum Franken notiert er bei 0,9196 nun knapp unter der 0,92er Marke, die er direkt nach Bekanntwerden der Testergebnisse übersprungen hatte.

Die Nachricht über Trumps positiven Test kommt zu einer denkbar ungünstigen Zeit: In einem Monat sollen die US-Bürger entscheiden, wer ihr nächster Präsident wird. Die positiven Testergebnisse erhöhen damit die ohnehin schon hohe Unsicherheit. Zudem stehen am Freitagmittag die aktuellen Daten zum US-Arbeitsmarkt an - die letzten monatlichen Zahlen vor den Wahlen.

(AWP)