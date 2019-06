Zudem hätten die Initiatoren angedeutet, dass sie sich an die Regeln halten wollten, sagte Moser auf einer Veranstaltung zum Thema Krypotwährungen in Zug.

Facebook hatte jüngst erklärt, in der ersten Hälfte des kommenden Jahres eine eigene Cyberdevise an den Start zu bringen und damit in den weltweiten Zahlungsverkehr einzusteigen. Vertreter grosser Notenbanken forderten daraufhin, Aufseher und Zentralbanken müssten das Projekt kontrollieren.

ra/

(AWP)