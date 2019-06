Sonova-Aktie dank Marktanteilsgewinnen in den USA mit neuem Rekordhoch

Nach einem verhaltenen Handelsauftakt gewinnen die Aktien des Hörgeräteherstellers Sonova am Mittwochmorgen an Fahrt. Angetrieben von den jüngsten US-Absatzstatistiken steigen die Papiere des Weltmarktführers aus Stäfa auf den höchsten Stand in der Firmengeschichte. Wie die Statistiken zeigen, legte der Hörgerätehersteller im Mai im Geschäft mit US-Kriegsveteranen kräftig an Marktanteilen zu. Das wiederum weckt Ergebnishoffnungen.