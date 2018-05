S&P bestätigt "AAA/A-1+"-Rating für die Schweiz - Ausblick stabil

Gestützt würden die Ratings von den soliden fiskalischen und aussenwirtschaftlichen Überschüssen der Schweiz. Die Institutionen bildeten weiter den Anker für die stabile Entwicklung. Die Wirtschaft dürfte vom globalen Wachstum profitieren. Dies treibe die Nachfrage nach Schweizer Produkten und insbesondere Investitionsgütern. Die Kapazitätsauslastung liege leicht über dem langfristigen Mittelwert und der Arbeitsmarkt deute auf zunehmenden Druck auf der Angebotsseite.

Die Ratingagentur prognostiziert ein Wirtschaftswachstum von 2,3% im Jahr 2018 und von 1,7% im Jahr 2019.

Unsicherheit durch Vollgeldinitiative

Die Ratingagentur nimmt in ihrer Bewertung auch die Vollgeldinitiative in den Blick. Solle das Referendum angenommen werden, würde dies einen fundamentalen und nicht erprobten Wechsel im monetären und Finanz-System des Landes bedeuten. Die Annahme der Initiative würde eine hohe Unsicherheit für den Bank-Sektor, die Rolle der SNB und möglicherweise die gesamte Wirtschaft bedeuten, so die Einschätzung von S&P. Jedoch würde die Umsetzung bei einer Annahme eine lange Zeit in Anspruch nehmen. Dies hätten frühere Entscheidungen gezeigt.

