S&P bestätigt Bâloise-Kreditrating mit 'A' und Ausblick 'stabil'

Die Ratingagentur Standard&Poor's (S&P) hat das langfristige Kreditrating für die Versicherungsgruppe Bâloise mit 'A' bestätigt. Der Ausblick lautet unverändert auf 'stabil'. Bâloise verfüge wegen ihres robusten Standbeins in der Schweiz sowie in Luxemburg und Belgien über eine weiterhin starke Wettbewerbsposition, teilt S&P am Donnerstag mit. Die Gruppe profitiere zudem weiterhin von ihrer starken Kapital- und Ertragsposition und ihrem finanziellen Risikoprofil.